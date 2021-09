Cyclone Gulab ने बढ़ाई टेंशन: बंगाल में इमरजेंसी कर्मियों की छुट्टियां रद्द, NDRF ने कसी कमर

India

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, 25 सितंबर। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एक बार फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। शनिवार को भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र की वजह से तटीय राज्यों में साइक्लोन अलर्ट और यल्लो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अब राज्य सरकारें भी स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठा रही हैं।

National Crisis Management Committee under the chairmanship of Cabinet Secretary Rajiv Gauba reviewed today preparedness of Central ministries/agencies and State governments to deal with the situation arising out of a cyclonic storm developing in the Bay of Bengal

