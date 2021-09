Cyclone Shaheen: 'शाहीन' बनकर लौटेगा चक्रवात 'गुलाब' ,गुजरात-महाराष्ट्र में भारी बारिश का Alert

India

नई दिल्ली, 30 सितंबर। साइक्लोन 'गुलाब' की चक्रवात 'शाहीन' के रूप में वापसी होने वाली है और इसी वजह से मुंबई से गुजरात तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और तीन अक्टूबर तक मुंबई से गुजरात तट तक समुंदर में होने वाली सारी गतिविधियों को रोका गया है और मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है, ये कहना है आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी का, जिन्होंने तूफान के बारे में जानकारी मीडिया को दी, उन्होंने कहा कि 'शाहीन' भी काफी ताकतवर होगा।

According IMD, Cyclone Gulab which earlier originated in the Bay of Bengal may now be re-born as a more powerful Shaheen storm.heavy rain alert in Gujarat-Maharashtra Says IMD .