oi-Bhavna Pandey

भोपाल: देश भर में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मध्‍य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को दो देखते हुए प्रदेश के तीन शहरों में 21 मार्च रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। मध्‍यप्रदेश के जिन शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है उसमे इंदौर, भोपाल और जबलपुर शामिल है।

यहां रविवार, 21 मार्च को एक दिवसीय बंद का प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है। इन शहरों में कोरोना के तेजी से बढ़ते केस को देखते हुए एक दिवसीय लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इन तीन शहरों के सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया।

सरकार के अगले आदेश तक हर रविवार लगेगा लॉकडाउन

मध्‍य प्रदेश के गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर में अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वहीं इन तीन शहरों में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के कारण हर शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी 3 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया है। सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई। इसके साथ ही मध्‍यप्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा इंदौरा और जबलपुर इन 3 शहरों में स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है।

MP: One-day lockdown to be imposed on Sunday, 21st March in Indore, Bhopal & Jabalpur in the wake of rise in #COVID19 cases here. All schools & colleges in these three cities to remain closed till 31st March. Decision taken in review meet chaired by CM Shivraj Singh Chouhan today