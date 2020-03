Coronavirus: पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने खुद को किया आइसोलेट, सिंगर कनिका कपूर के साथ किया था डिनर

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत में फैले कोरोना वायरस से अब राजघराने भी अछूते नहीं रह गए हैं। शुक्रवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह अपने बेटे दुष्यंत के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में पहुंची थी जहां सिंगर कनिका कपूर भी मौजूद थी, अब हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। बता दें कि सिंगर कनिका कपूर हाल ही में लंदन के लौटी हैं जिसके बाद उन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। कनिका कपूर ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम में पहुंची थीं जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।

लखनऊ में आयोजित की गई इस पार्टी में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत भी पहुंचे थे। वसुंधरा राजे ने ट्वीट में बताया कि लखनऊ में रहते हुए मैंने अपने बेटे दुष्यंत और उसके ससुराल वालों के साथ रात्रि भोज में भाग लिया जिसमें दुर्भाग्यवश कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गईं सिंगर कनिका भी अतिथि थीं। कनिका के बारे में खबर मिलते ही हमने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है सभी आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं। बता दें कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के कुल 195 मामले सामने आ चुके हैं वहीं, इस महामारी से 4 लोगों की मौत भी चुकी है। सिंगर कनिका कपूर के संक्रमण की खबर से बॉलीवुड भी घबरा गया है, अब उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी।

While in Lucknow, I attended a dinner with my son Dushyant & his in-laws. Kanika, who has unfortunately tested positive for #Covid19 was also a guest.

As a matter of abundant caution, my son & I have immediately self-quarantined and we’re taking all necessary precautions.