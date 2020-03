Coronavirus: कनिका कपूर विवाद के बीच पीएम मोदी ने इन गायकों के ट्वीट को किया रीट्वीट, कही ये बात

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 200 को पार कर गई है। खुद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन करके लोगों सो हर संभव एहतियात बरतने को कहा है। लेकिन इस बीच बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल लखनऊ में आयोजित एक बड़ी पार्टी में कनिका कपूर ने शिरकत की थी, जिसमे कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। ऐसे में इन तमाम लोगों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने बॉलीवुड के गायकों के कोरोना को लेकर जागरुकता के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए खास संदेश दिया है।

No, they are not telling you to attend a party.

They have a different message... #IndiaFightsCorona https://t.co/0hmAB1o34Fhttps://t.co/tJ7ZqFlNY4