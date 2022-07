कोरोना, निपाह और अब मंकीपॉक्स: सबसे पहले केरल में ही क्यों मिलते हैं वायरस ? 3 कारण जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 26 जुलाई: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज वायरल होते देखा गया है कि सभी संक्रामक बीमारियां आखिर केरल से ही क्यों शुरू होती है। सवाल बेवजह नहीं है। यह तथ्य है कि कई बीमारियों में सबसे पहले संक्रमण का पता केरल में ही चला है। हम कोविड में ऐसा देख चुके हैं। निपाह वायरस के मामले में भी ऐसा ही हुआ था और अब मंकीपॉक्स के पहले मामलों की पुष्टि भी केरल में ही की गई है। इससे पहले भी तमाम बीमारियों का विस्फोट केरल से ही हुआ था। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसकी कौन सी तीन प्रमुख वजह बता रहे हैं ?

English summary

Infectious diseases are first detected in Kerala itself. Experts believe that this is due to better health surveillance system, awareness of citizens and more population living abroad