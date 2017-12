CongressFoundationDay: खतरे में है अंबेडकर का संविधान, फायदे के लिए झूठ बोलती है भाजपा: राहुल गांधी

नई दिल्ली। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला स्थापना समारोह है। पार्टी के अंदर अपने इस समारोह को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज सुबह सबसे पहले राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और झंडा फहराया, उसके बाद उन्होंने बच्चों और पार्टी कार्यकर्ताओं को मिठाईयां बांटी। बतौर अध्यक्ष अपने पहले स्थापना दिवस के भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी ने हमेशा सच बोलने और कर्तव्य निभाने की बातें कहीं हैं, हम हमेशा से इस पथ पर चलते आए हैं और इसी पर चलेंगे, ना हम झुकेंगे और ना ही हम टूटेंगे।

इस मौके पर भी राहुल गांधी ने भाजपा को नहीं बक्शा, उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से झूठ के सहारे आगे बढ़ती आई है, कांग्रेस पर लगातार आरोप मढ़ती आई है। राहुल ने कहा कि भले ही हम हार जाएं और वो चिल्ला-चिल्लाकर हमें गलत साबित करने की कोशिश करें लेकिन पार्टी कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ेगी। आज बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान खतरे में है, उस संविधान पर हमला हो रहा है लेकिन पार्टी विरोधियों को सफल नहीं होने देगी, हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान की रक्षा करें।

कांग्रेस पार्टी की स्थापना को आज 132 साल हो गए

आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना को आज 132 साल हो गए हैं, देश की सबसे बड़ी पुरानी कही जाने वाली पार्टी ने भारत को अब तक 7 पीएम दिए हैं, हाल ही में इसकी कमान राहुल गांधी के हाथ में आई है। देश पर सबसे लंबा राज करने वाली ये पार्टी आज भारतीय सत्ता के हाशिए पर है। राहुल गांधी की ओर बड़ी उम्मीदों से निहारते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि वो ही इन्हें संकट से उबारेंगे, अब उनकी कसौटी पर उनके युवराज खरे उतरते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस पार्टी ने देश की गुलामी से लेकर सत्ता तक एक लंबा सफर तय किया है।

