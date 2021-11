12 मेघालय कांग्रेस विधायकों के TMC में शामिल होने के पीछे बड़ी साजिश: मल्लिकार्जुन खड़गे

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 25 नवंबर। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पहले कीर्ति आजाद का तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना और फिर बुधवार को 12 मेघालय कांग्रेस विधायकों ने सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दामन थाम लिया। इसके पीछे राज्यसभा में एलओपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने जल्द शुरू होने वाले शीतकालीन संसद सत्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया।

12 मेघालय कांग्रेस विधायकों के टीएमसी में शामिल होने पर गुरुवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'यह एक साजिश की तरह हो रहा है। हमारी पार्टी के लोग, खासकर हमारी पार्टी के अध्यक्ष, राहुल गांधी और आलाकमान के अन्य लोग इस पर नजर रखे हुए हैं, वे निर्णय लेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हम संसद में बीजेपी को हराने और उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आने की कोशिश करेंगे, चाहे हम किसी भी पार्टी या विचारधारा के हों। हमेशा हमारे साथ रहे लोगों से मिलकर हम (भाजपा के खिलाफ) लड़ते रहेंगे।'

This is happening like a conspiracy. People of our party, especially our party pres, Rahul Gandhi & others in the high command are looking into it. They will make a decision: LoP in Rajya Sabha & senior Congress leader Mallikarjun Kharge on 12 Meghalaya Congress MLAs joining TMC pic.twitter.com/MhuaBA1x1m