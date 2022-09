144 लोकसभा सीटों पर अभी से क्यों फोकस कर रही है बीजेपी? 14-15 प्रमुख मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी, जानिए वजह

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 सितंबर: भारतीय जनता पार्टी के विरोधी उसपर चुनावी मशीन होने का आरोप लगाते हैं। दरअसल, इसकी वजह ये है कि भाजपा के मौजूदा नेतृत्व के समय में पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। इसके केंद्रीय नेतृत्व ना तो खुद कभी निश्चिंत बैठता है और ना ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को खाली बैठने देता है। बीजेपी को इसका जबर्दस्त फायदा भी मिला है। यही वजह है कि अभी वह उन 144 लोकसभा सीटों के लिए विशेष रणनीति तैयार कर रही है, जिसे शायद वह खुद के लिए सबसे कमजोर मानकर चलती है। पार्टी ने पहले ही इस कमजोरी का पता लगाने का जिम्मा मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्रालय संभाल रहे भारी-भरकम मंत्रियों को दे दिया था, जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है और अब उसपर चर्चा होनी है और ऐसी सीटों पर जीत तय करने की रणनीति तैयार करनी है। चुनाव 2024 में है, लेकिन पार्टी का मास्टर प्लान अभी से तैयार हो रहा है।

Bharatiya Janata Party is holding a big meeting to chalk out a strategy for those 144 Lok Sabha seats where the party could not win the elections