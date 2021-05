पांच राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगी कांग्रेस, इस वजह से लिया फैसला

India

नई दिल्ली, मई 2। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सुबह से ही टीवी चैनलों पर रूझान दिखाए जा रहे हैं और इस दौरान अलग-अलग पार्टी के प्रवक्ता डिबेट पैनल पर बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मतगणना के दौरान किसी भी चैनल पर डिबेट पैनल पर अपनी पार्टी के प्रवक्ता को जाने की अनुमति नहीं दी है। पार्टी की तरफ से ये फैसला मतगणना से एक दिन पहले ही ले लिया गया था।

सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि देश में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए पार्टी के प्रवक्ता चुनावी नतीजे आने के बाद ही टीवी डिबेट में शामिल होंगे। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि मतगणना के दौरान हमारी पार्टी का कोई प्रवक्ता किसी टीवी डिबेट में शामिल नहीं होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुश्किल समय में जब राष्ट्र एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है, तो केंद्र की मोदी सरकार नेतृत्व संभालने में असफल हो गई है और ये हमें स्वीकार नहीं है।

At a time when Nation is facing an unprecedented crisis, when Govt under PM Modi has collapsed, we find it unacceptable to not hold them accountable & instead discuss election wins & losses.

We @INCIndia have decided to withdraw our spokespersons from election debates.

