Ankur Kumar

नई दिल्‍ली, 13 जून। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कई जगह पेट्रोल ने 100 रुपए के ऊपर का आंकड़ा टच कर लिया है। वहीं किसी किसी जगह डीजल भी 100 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले आसमान छूती कीमतों को लेकर देश व्‍यापी प्रदर्शन भी किया। अब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा कि मैं इस बात को स्‍वीकार करता हूं कि तेल की बढ़ती कीमतों से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन केंद्र हो या राज्‍य सरकार एक साल में टीकों पर 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। अभी-अभी 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त खाद्यान देने के लिए गरीब कल्याण योजना शुरू की है।

उन्‍होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जा रहे हैं। अभी-अभी किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए चावलों और गेंहू की एमएसपी की घोषणा की गई, ये सारे खर्च और देश में रोजगार सृजन के लिए, विकास के लिए निवेश की आवश्यकता हो रही है। ऐसे कठिन समय में हम कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसे बचा रहे हैं।'

