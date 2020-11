कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को दी जीत की बधाई, नए राष्ट्रपति से जताई ये उम्मीदें

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। एक तरफ जहां जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद देश का 46वां राष्ट्रपति घोषित किया गया है वहीं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी जीत का दवा कर रहे हैं। इस बीच जो बाइडेन को दुनियाभर से बधाई संदेश मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक हस्तियों के बाद अब कांग्रेस की अतंरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई दी है। बता दें कि बाइडेन और हैरिस अगले साल 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे।

राष्ट्रपति पद पर जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस की जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों को बधाई दी है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट में कहा गया, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति-चुनाव में जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की हार्दिक बधाई दी है। सोनिया गांधी ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने की भी बधाई दी है। एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस ने बताया, 'सोनिया गांधी आगे कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस के बुद्धिमान और परिपक्व नेतृत्व को भारत आने वाले दिनों में एक निकट साझेदारी के तौर पर देखता है जो हमरे लिए और दुनियाभर में शांति और विकास के लिए फायदेमंद साबित होगा।'

Sonia Gandhi (in file pic) further said that under the wise and mature leadership of President-Elect Biden & Vice President-Elect, Kamala Harris; India looks forward to a close partnership that will be beneficial to peace and development in our region & around the world: Congress https://t.co/5A2sp3Ai5I