नेशनल हेराल्ड केस: राहुल गांधी 13 जून को ED के सामने होंगे पेश, कांग्रेस निकालेगी सत्याग्रह मार्च

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 09 जून: नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, जिसके तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे। ऐसे में तरफ जहां राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी होगी तो दूसरी तरफ पार्टी इसी दिन अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है।

जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित होने के चलते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फिलहाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगी, लेकिन राहुल गांधी की पेशी वाले दिन कांग्रेस अपने ताकत का प्रदर्शन करेगी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 13 जून को कांग्रेस पूरे भारत के सभी राज्यों में ईडी कार्यालयों के सामने सत्याग्रह करेगी। ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में सभी सांसद और सीडब्ल्यूसी मेंबर ईडी ऑफिस तक मार्च निकालेंगे।

On June 13th, Congress to stage satyagraha in front of ED offices in all states across India. In Delhi, all the MPs and CWC members will march to the ED office alleging misuse of ED: Sources