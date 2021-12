'आज तो सलाह देना भी गुनाह है'......राहुल-प्रियंका पर 'बहुत कुछ' बोल गए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

जम्मू, 5 दिसंबर: कांग्रेस के जी 23 नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज पार्टी का माहौल कुछ ऐसा हो चुका है कि कोई सुझाव देना भी अपराध या विद्रोह समझ लिया जाता है। हालांकि, उन्होंने सोनिया गांधी के साथ आज भी बेहतर ताल्लुकात होने की बात कही है। लेकिन, यह भी कहा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी कार्यकर्ताओं की बातों को सुनते थे, लेकिन नई पीढ़ी के सामने सलाह देना भी गुनाह मान लिया जाता है।

English summary

Congress leader Ghulam Nabi Azad has questioned the next generation of Congress leadership that they consider the suggestion as a offence and rebellion