'खड़गे जी से पूछिए', नतीजों से पहले राहुल गांधी ने कैसे बताया अध्यक्ष का नाम, अब कांग्रेस ने दी सफाई

oi-Pallavi Kumari

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बुधवार को, जब पार्टी में उनकी भविष्य की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, ''पार्टी में मेरा अब क्या रोल होगा, ये खड़गे जी से पूछिए...।'' राहुल गांधी के इस बयान के बाद विवाद हो रहा है। असल में राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया तो उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती जारी थी। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे कि वोटों की गिनती के बीच आखिर राहुल गांधी को कैसे पता चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यत्र बनने वाले हैं। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसपर सफाई दी है।

कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस मीट या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की घोषणा नहीं की थी।। जयराम रमेश ने कहा कि उस समय तक मतदान की दिशा बिल्कुल स्पष्ट थी। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, ''मीडिया में गलत खबरें आई हैं कि राहुल गांधी ने दोपहर करीब 1 बजे अदोनी (आंध्र प्रदेश) में शुरू हुई अपनी प्रेस वार्ता के दौरान खड़गे जी का नाम कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में घोषित किया था। जबकि फैक्ट ये है कि प्रेस मीट शुरू होने से पहले मतदान की दिशा बिल्कुल स्पष्ट थी।''

There have been erroneous media reports that Rahul Gandhi announced Kharge-ji as Congress President during his press meet that began at Adoni at around 1pm. The fact is that the direction of voting was quite clear before the press meet began.