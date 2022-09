लखनऊ होटल लेवाना अग्निकांड: एक्शन में CM योगी, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश

India

oi-Pallavi Kumari

लखनऊ, 11 सितंबर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के होटल लेवाना हुए अग्निकांड में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। लखनऊ के आयुक्त और पुलिस आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एक संयुक्त रिपोर्ट में लेवाना सूट होटल में भीषण आग का कारण लापरवाही पाया गया, जिसमें चार लोगों की जान चली गई थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने होटल लेवाना में आग लगने की घटना में प्रथम दृष्टया अनियमित और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सोमवार 5 सितंबर को लखनऊ के वाणिज्यिक केंद्र हजरतगंज में लेवाना सूट के परिसर में आग लगने से दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई और कम से कम 10 घायल हो गए थे।

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath directs strict action against the officials who were prima facie irregular and negligent in the incident of fire at Hotel Levana in Lucknow. pic.twitter.com/mt2EprS0kZ