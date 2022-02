'अगर यूपी केरल में बदल जाता तो धर्म-जाति के नाम पर हत्या नहीं होती...' CM विजयन का योगी को जवाब

India

नई दिल्ली, 10 फरवरी: उत्तर प्रदेश में गुरुवार (10 फरवरी) को पहले चरण के मतदान हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीएम योगी कह रहे हैं, ''वोटिंग अवश्‍य करें। आपका एक वोट प्रदेश का भविष्य तय करेगा। नहीं तो यूपी को कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी।'' अब केरल के सीएम मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक ट्वीट कर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी का जवाब देते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ट्वीट किया, ''अगर यूपी केरल जैसा हो जाता है, जिसका डर योगी आदित्यनाथ को है, तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है।''

If UP turns into Kerala as @myogiadityanath fears, it will enjoy the best education, health services, social welfare, living standards and have a harmonious society in which people won't be murdered in the name of religion and caste. That's what the people of UP would want.