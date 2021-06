कर्नाटक: CM बीएस येदियुरप्पा घर में ही मनाएंगे योग दिवस, स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से भी की यही अपील

India

oi-Akarsh Shukla

बेंगलुरु, 19 जून। कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले डेढ़ साल से देश में त्योहारों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों का रंग फीका पड़ गया है। इस बीच एक बार फिर कोविड काल में भारत सहित दुनियाभर में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी कोविड खतरे को गंभीरता से लेते हुए बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई है, लोगों से भी उनके घरों में योग दिवस मनाने का आग्रह किया जा रहा है।

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकरी की तरफ से कोरोना काल में 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस को लेकर पहला बयान सामने आया है। के सुधाकरी ने कहा कि कर्नाटक में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोई बड़ा कार्यक्रम या कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदयुरप्पा घर पर योग करेंगे, हमें भी अपने आवास पर योग करना चाहिए।

No large programme or event will be held on the occasion of International Day of Yoga on June 21 in Karnataka. Chief Minister will perform Yoga at home, we should also perform it at our homes: State Health Minister K Sudhakar

(file photo) pic.twitter.com/pTo7F8tsWR