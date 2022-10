CJI जस्टिस यूयू ललित से सरकार ने मांगा उत्तराधिकारी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की क्यों रहेगी दावेदारी ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

CJI जस्टिस यूयू ललित को केंद्र सरकार को अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश भेजनी है। जस्टिस ललिल अगले महीने रिटायर हो रहे हैं और प्रावधानों के तहत केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के प्रधान न्यायाधीश से उन्हें अपने उत्तराधिकारी के नाम का सुझाव मांगा है। इसके बाद ही प्रधानमंत्री अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम की सलाह राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए देंगे। जानिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनने की प्रक्रिया क्या है और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की इस पद के लिए दावेदारी मजबूत क्यों मानी जा रही है।

English summary

CJI UU Lalit has to recommend the name of his successor. The Law Ministry has sought suggestions. Justice DY Chandrachud almost certain to become the next Chief Justice of India by the rule of seniority