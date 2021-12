Chopper Crash: लांस नायक तेजा और नायक गुरसेवक की पार्थिव देह पहुंची घर, भारी संख्या में लोग उमड़े

India

oi-Love Gaur

चित्तूर/अमृतसर, 12 दिसंबर: तमिलनाडु के कुन्नूर में 08 दिसंबर (बुधवार ) को वायुसेना के Mi-17 हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया। इस भयानक हादसे में देश के जबांज अफसर हमारे बीच नहीं रहे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और हेलिकॉप्टर में सवार सशस्त्र बलों के 11 अन्य कर्मियों का निधन हो गया था। इस हादसे में शहीद हुए लांस नायक बी साई तेजा और नायक गुरसेवक सिंह की पार्थिव देह रविवार को उनके गृह नगर पहुंचा। इस दौरान सभी लोगों की आंखें नम थी।

हेलिकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले लांस नायक बीसाई तेजा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थान आंध्र प्रदेश के चित्तूर पहुंचा। इस दौरान पार्थिव शरीर के साथ लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी। लोग हाथों में तिरंगा लिए उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि तेजा सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पीएसओ के तौर पर जुड़े थे।

Andhra Pradesh | Mortal remains of Lance Naik B Sai Teja, who lost his life in the military chopper crash on 8th Dec, brought to his hometown Chittoor pic.twitter.com/GPz8I3AMT6

वहीं इसी हादसे में शहीद हुए पंजाब के नायक गुरसेवक सिंह का पार्थिव शरीर अमृतसर वायु सेना स्टेशन से उनके गांव रवाना हो गया है। सेना के ट्रक में उनकी पार्थिव देह को रखा हुआ था, और ट्रक को फूलों से सजाया हुआ था। नायक गुरसेवक सिंह का शव उनके गांव हलका खेमकरण के दोदे सोढियां लेकर पहुंचेगा। बता दें कि 31 वर्षीय नायक गुरसेवक सिंह के घर पर पिता, भाई और पत्नी हैं। उनके मौत की खबर के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है।

The mortal remains of Naik Gursewak Singh who passed away in the #TamilNaduChopperCrash being taken to his residence from the Amritsar Air Force station, Punjab pic.twitter.com/NjYcBYqds3