चीन में कोविड-19 के मामलों में उछाल के बीच Anand Mahindra का सवाल, क्या भारत 'अच्छा पड़ोसी' बन सकता है ?

आनंद महिंद्रा ने एक बार फिर अपने ट्वीट से सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने चीन में कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ने के बीच कहा, क्या भारत अच्छा पड़ोसी बन सकता है ?

India

oi-Jyoti Bhaskar

China Coronavirus के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है। Anand Mahindra ने एक मीडिया रिपोर्ट को रीट्वीट कर चिंता जताई और कहा, स्पष्ट रूप से चीन में इस्तेमाल किए जा रहे टीकों से जरूरी प्रतिरक्षा नहीं मिली है। उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत ये दिखा सकता है कि अच्छे पड़ोसी कैसे बन सकते हैं ?

दरअसल, भारत में भी कोरोना संक्रमण से लड़ने के उपायों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारें एहतियाती उपाय कर रही हैं। अब क्योंकि कोविड-19 वायरस की ताज़ा लहर चीन में तेजी से फैलती दिख रही है, चिंता गहराने लगी है। सोशल मीडिया ऐसे दृश्यों से पट गए हैं जो वायरस से लड़ने की अपनी तैयारियों की पोल खोल रहे हैं। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश- चीन में हालात कितने चैलेंजिंग हैं, इस तरफ इशारा हो रहा है।

दरअसल, चीन के एक अस्पताल की कथित तौर पर ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जहां मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे और जमीन पर लिटा कर उनका उपचार किया जा रहा है। ऐसी ही एक फोटो पर प्रतिक्रिया में अरबपति उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने शुक्रवार को कहा, एक बार फिर यह उदाहरण पेश करने का अच्छा मौका हो सकता है कि भारत अपने पड़ोसियों से कितना 'अच्छा' बर्ताव करता है।

Clearly their vaccines have not provided the necessary immunity. Can we demonstrate how to be good neighbours and offer to supply vaccines from @SerumInstIndia & @BharatBiotech ? We currently have sufficient capacity to supply. https://t.co/rgoTSfLUeH