'क्योंकि हमारा शेर यात्रा पर निकला है': कांग्रेस ने चीता कार्यक्रम को बताया 'प्रधानमंत्री का तमाशा'

नई दिल्ली, 17 सितंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शनिवार को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा। भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टर की मदद से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। वहीं अब चीतों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने 'भारत जोड़ो यात्रा' के बीच इस कार्यक्रम को 'पीएम मोदी का तमाशा' बताया।

दरअसल, अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा, 'ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है।' पीएम मोदी ने आगे कहा कि दशकों पहले जैव-विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं।

PM hardly ever acknowledges continuity in governance. Cheetah project going back to my visit to Capetown on 25.04.2010 is the latest example. The tamasha orchestrated by PM today is unwarranted and is yet another diversion from pressing national issues and #BharatJodoYatra 1/2 pic.twitter.com/SiZQhQOu0N