भारत में बनी पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन CERVAVAC , SII ने अमित शाह के हाथों करवाई लॉन्च

भारत में पहली बार मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन सर्ववैक (CERVAVAC Vaccine) विकसित की गई है, जिसको केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लॉन्च की।

First Made in India HPV Vaccine: महिलाओं को अपनी चपेट में लेने वाला सर्वाइकल कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है। भारत में महिलाओं के अंदर सर्वाइकल कैंसर तेजी से बढ़ने वाली खतरनाक बीमारी बन चुकी है, जिसकी रोकथाम के ल‍िए केंद्र सरकार जल्‍द ही स्‍कूली लेवल पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेगी। इसी कड़ी में भारत में पहली बार मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन सर्ववैक (CERVAVAC Vaccine) विकसित की है, जिसको केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लॉन्च की।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने की तैयार

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने मंगलवार को वैक्सीन से जुड़ा एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के राष्ट्रीय बालिका दिवस और सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह के अवसर पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों पहली मेड-इन-इंडिया एचपीवी वैक्सीन लॉन्च करवाई।

On the occasion of India's National Girl Child Day and Cervical Cancer Awareness Month, @SerumInstIndia is pleased to launch the first made-in-India HPV vaccine by the hands of our Hon'ble Home Minister Shri @AmitShah Ji. @PrakashKsingh7 pic.twitter.com/jbxs5Emq9Y — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 24, 2023

स्कूलों में चलेगा टीकाकरण कार्यक्रम

दरअसल, महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर के मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार 9 से 14 साल की लड़कियों के ल‍िए स्कूलों में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला है। लड़कियों को स्‍कूल में ही सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए सर्ववैक वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। इसके अलावा यह टीके हेल्थ सेंटर पर भी उपलब्ध होंगे। द ह‍िंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में मि़ड 2023 तक सर्ववैक वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। वैक्सीन की कीमत ₹200 न‍िर्धार‍ित की गई है।

आंध्र प्रदेश सरकार मुंह के कैंसर की रोकधाम के लिए उठाया बड़ा कदम

एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सर्वाइकल कैंसर से हर साल करीब सवा लाख महिलाओं का इलाज किया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस खतरनाक बीमारी से भारत में 75 हजार से ज्यादा मौत भी होती है।

