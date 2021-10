अगले महीने से देश में शुरू होगा 'हर घर दस्तक' वैक्सीनेशन अभियान, घर-घर जाकर टीका लगाएंगे हेल्थ वर्कर

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अक्टूबर 27। अगले महीने से केंद्र सरकार एक मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बुधवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार अगले महीने से 'हर घर दस्तक' वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत हेल्थ वर्कर्स सभी पात्र लोगों को घर-घर जाकर वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाएंगे। इसके अलावा जिनको पहली डोज नहीं लगी है, उन्हें वैक्सीन की पहली डोज भी लगाई जाएगी।

77% of eligible population in India has been vaccinated against COVID with first dose. 32% people have received both the doses. More than 10 crores people haven't taken second dose of vaccine. People who are eligible for second dose should take the vaccine: Union Health Minister pic.twitter.com/Y3jFeaUC23