केंद्र सरकार ने इन चार राज्यों में भेजी मेडिकल टीम, कोरोना की रोकथाम के लिए करेंगी काम

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में ये देखा जा रहा है राज्य सरकारें हालातों से नहीं निपट पा रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार (Central Govt) ने वहां हालातों से निपटने का जिम्मा ले लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को चार राज्यों में उच्च स्तरीय मेडिकल टीमों को रवाना किया है। ये मेडिकल टीमें इन राज्यों में उन जिलों का दौरा करेंगी जहां कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं।

क्या काम होगा इन टीमों का?

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर के लिए उच्च स्तरीय टीमें रवाना की हैं। केंद्र सरकार अभी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल टीम को रवाना करने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक, चार राज्यों में भेजी गई केंद्र सरकार की मेडिकल टीमें वहां पर संक्रमण की जांच और उसकी रोकथाम पर काम करेंगी। इसके लिए वो राज्य सरकारों की मदद भी करेंगी।

