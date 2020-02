हिंसा प्रभावित उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 28 और 29 फरवरी को होने वाली CBSE की परीक्षाएं रद्द

India

oi-Kamal Kumar

नई दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में हिंसा के कारण सीबीएसई ने गुरुवार (27 फरवरी) को होने वाली क्लास 12 की अंग्रेजी की परीक्षा टाल दी थी। वहीं, अब सीबीएसई ने हिंसा प्रभावित इलाकों में 28 और 29 फरवरी को होने वाली क्लास 10 और 12 की परीक्षाएं भी टाल दी हैं। दिल्ली के बाकी हिस्सों में परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी जबकि प्रभावित छात्रों के लिए परीक्षा की अगली तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।

सीबीएसई के तय कार्यक्रम के मुताबिक, 28 फरवरी को क्लास 10 की एलीमेंट्री बुक के एंड अकाउंटेंसी की परीक्षा होनी थी। जबकि इन केंद्रों पर 12वीं की उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत इलेक्टिव, एनसीसी, संस्कृत कोर, इंजीनियरिंग साइंस, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, एसी-रेफ्रिजरेशन, डिजाइन और सेल्समैनशिप की परीक्षाएं होनी थीं। वहीं, 29 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के केंद्रों पर 10वीं की हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी की परीक्षा होनी थी।

CBSE postpones the following subject exams for class 10 and 12, scheduled for 28th and 29th February in #NortheastDelhi and affected parts of Delhi

Exams in the rest of Delhi shall be conducted as scheduled.

The next date of exam for affected students will be notified shortly. pic.twitter.com/pz58416ccI