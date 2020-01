भाजपा सांसद बोलीं- केरल में सीएए समर्थकों का पानी रोका गया, केस दर्ज

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की सांसद शोभा करांदलाजे के खिलाफ केरल पुलिस ने केस दर्ज किया है। शोभा ने ट्वीट किया था कि केरल के मल्लापुरम में नागिरकता कानून का समर्थन करने पर हिन्दु परिवारों के यहां पानी की सप्लाई रोक दी गई है।इस पर संज्ञान लेते हुए केरल पुलिस ने भाजपा सांसद के करांदलाजे के खिलाफ आईपीसी 153ए, 120, 34 (धर्म व जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच बैर फैलाना) के तहत केस दर्ज किया है।

अपने खिलाफ केस होने पर भाजपा सांसद ने कहा है कि केरल सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रही है। शोभा ने कहा, ये दुर्भाग्य है कि केरल पुलिस ने मेरे खिलाफ केस दर्ज किया है ना कि उनके खिलाफ जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। ये खराब स्तर की राजनीति है।

शोभा ने ट्वीट किया, दलित परिवारों के साथ हुए भेदभाव पर कार्रवाई करने की जगह केरल सरकार ने मेरे खिलाफ केस दर्ज किया है। हम सभी को केरल की भेदभावपूर्ण वामपंथी सरकार के खिलाफ खड़े होना चाहिए। सीएए को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया। मगर इसका समर्थन करने वालों के साथ राज्य में भेदभाव हो रहा है, उनकी नौकरी जा रही है। केरल सरकार इस पर चुप है।

Kerala is taking baby steps to become another Kashmir!

Hindus of Kuttipuram Panchayat of Malappuram was denied water supply as they supported #CAA2019.#SevaBharati has been supplying water ever since.

Will Lutyens telecast this intolerance of PEACEFULS frm God's Own Country!? pic.twitter.com/y0HKI4bitD