Budget 2021: PM मोदी ने थपथपाई वित्त मंत्री की पीठ, बोले- भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट

oi-Akarsh Shukla

Budget 2021 PM Modi Reaction: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार, 1 फरवरी को देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। टेबलेट लेकर संसद पहुंची निर्मला सीतारमण ने अपने करीब 1 घंटे 50 मिनट के भाषण में बजट 2021-22 (Budget 2021) के तहत कई घोषणाएं की। केंद्र सरकार के इस बजट पर देशभर से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि अभूतपूर्व परिस्थितियों के बीच केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया है। इससे गांव और किसान,कृषि क्षेत्र मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2021 की तारीफ करते हुए कहा, यह बजट भारत के भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है, इससे वेल्थ और वेलनेस में बढ़ोतरी होगी। बजट में महिलाओं और किसानों पर फोकस रखा गया है। यह बजट जान भी और जहान भी बरकरार रखने वाला बजट है। उन्होंने कहा इस बजट में आत्मनिर्भरता का विजन है। यह बजट विकास और विश्वास का है।

Today's Budget shows India's confidence and will instil self-confidence in the world. The Budget has the vision of self-reliance and features every section of the society: PM Narendra Modi pic.twitter.com/ot1HDRC19B