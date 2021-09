असम ब्रह्मपुत्र नदी में नाव हादसा: 50 में से 40 लोगों को बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

India

oi-Ashutosh Tiwari

दिसपुर, 8 सितंबर: असम में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां ब्रह्मपुत्र नदी में दो नावों की टक्कर हो गई। शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा था, दोनों नावों में करीब 100 लोग सवार थे, लेकिन जोरहाट के एडिशनल डीसी दामोदर बर्मन ने बताया कि नाव में लगभग 50 लोग सवार थे। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।

वहीं अब ताजा जानकारी के मुताबिक दुर्घटना में शामिल नाव में लगभग 50 लोग सवार थे, जिनमें से 40 लोगों को बचा लिया गया है, जिसकी जानकारी जोरहाट के एडिशनल डीसी दामोदर बर्मन ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। घटना का वीडियो भी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बनाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही सीएम हिमंत बिस्वा ने दुख जताते हुए घायलों के हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं।

#UPDATE | Boat accident in Brahmputra river, Assam: There were around 50 people in the boat which met with the accident, out of which 40 people have been rescued, says Jorhat Additional DC Damodar Barman

Resue teams on the spot. pic.twitter.com/drcMOWTGVW