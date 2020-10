BoycottTanishq: तनिष्क के विज्ञापन को देख फूटा लोगों का गुस्सा, हटाना पड़ा वीडियो

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर देश मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क (Tanishq) के एक विज्ञापन (Advertisement) को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जब से तनिष्क का विज्ञापन सामने आया है तभी से ट्विटर पर #BoycottTanishq ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स ने आरोप लगाया है कि ज्वेलरी ब्रांड कंपनी का यह एड लव जिहाद को बढ़ावा देता है। हालांकि विवाद बढ़ता देख तनिष्क ने अपने यूट्यूब चैनल से विज्ञापन को हटा दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि उस एड में आखिर ऐसा क्या है जिससे लोग इतने नाराज हो गए?

This sweet trap cost us our daughters. Until when this will contine in Secular India?

LJ support by #Tanishq - disgusting :-(

Trust not backed by historical precedence mostly result into cruelty, torture and suitcases.@madhukishwar @ShefVaidya @SanjeevSanskrit pic.twitter.com/SMGtXranXV