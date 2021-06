मीका के बाद विंदू दारा सिंह से भिड़े KRK, अजय देवगन का जिक्र करते हुए बताया भिखारी

India

oi-Love Gaur

मुंबई, जून 22: फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का फिल्म 'राधे' का निगेटिव रिव्यू करके फंसे केआरके एक के बाद एक आलोचना झेल रहे हैं। पहले सलमान खान ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया। फिर इस लड़ाई में सिंगर मीका सिंह कूद गए। मीका ने केआरके पर एक गाना बनाया, जिसमें विदू दारा सिंह भी नजर आए है। अब केआरके की यह लड़ाई विंदू धारा सिंह तक पहुंच गई है। पहले जहां केआरके ने उनको 'फिक्‍सर' बताया था। वहीं अब उनको भिखारी तक कह डाला।

Aadmi Hamesha Apni Aukaat Ke Hisaab Se Baat Karta Hai. Five years ago, Ajay Devgan accused me for charging Rs.25 lakhs to say bad about his film #Shivaay! After 5 years #VinduDaraSingh is accusing me for charging just ₹5 Lakh to give good review! Abe Bhikari, I am not Bhikaari.