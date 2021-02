उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की घटना से बॉलीवुड आहत, इन हस्तियों ने लोगों के लिए मांगी दुआएं

India

नई दिल्ली। Uttarakhand glacier burst उत्तराखंड पर एकबार फिर से कुदरत की मार पड़ी है। दरअसल, चमोली जिले में ग्लेशियर के टूट जाने से भारी तबाही मची है। इस त्रासदी में करीब 100-150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई है और ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हुआ है। पानी का सैलाब आने से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। केंद्र सरकार से लेकर कई राज्य सरकारें इस आपदा की घड़ी में उत्तराखंड की सरकार के साथ खड़ी हैं। केंद्र ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ऐसे में बॉलीवुड जगत भी इस आपदा के बाद सरकारों के साथ खड़ा हो गया है।

बॉलीवुड जगत ने लोगों के लिए की दुआएं

बॉलीवुड में दिया मिर्जा, सोनू सूद और श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों ने उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा पर दुख प्रकट किया है। साथ ही इन हस्तियों ने लोगों के लिए दुआएं भी की हैं।

इन हस्तियों ने दिए रिएक्शन

कोरोना काल में लोगों की मदद करके सुर्खियों में आए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट कर कहा है कि 'उत्तराखंड हम आपके साथ हैं।'

श्रद्धा कपूर ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की घटना ने परेशान कर दिया है, मैं हर किसी की सुरक्षा की प्रार्थना करती हूं।

Hoping that Chamoli and other districts of #Uttarakhand stay as safe from the glacier burst and no lives are endangered . Prayers and strength for the people , the authorities and rescue teams.