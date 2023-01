'यूपी में 12% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया', मुस्लिम-बहुल 60 लोकसभा सीटों के लिए क्या है मेगा प्लान? जानिए

भाजपा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं पर भी फोकस करेगी। इसके लिए 60 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों के हिसाब से मेगा प्लान बनाया गया है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के बीच अपना समर्थन बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी योजना तैयार की है। पार्टी ने देश के 60 मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों पर फोकस किया है। अगले कुछ महीनों में इन सीटों पर पार्टी 5-5 हजार मुस्लिम कार्यकर्ताओं को और जोड़ेगी। दरअसल, हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए पार्टी के दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से समाज के सभी वर्गों और समुदायों तक पहुंच बढ़ाने की अपील की थी। उस बैठक के बारे में कहा गया कि पीएम मोदी बीजेपी के मंच से एक असल स्टेट्समैन वाला स्पीच देकर गए थे। उसका असर ये हुआ है कि पार्टी ने खासकर मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की पूरी योजना तैयार कर ली है। चौंकाने वाली बात ये है कि पार्टी का कहना है कि पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में उसे मुसलमानों के 12 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है।

JP Nadda फिर BJP President बनाए गए, लेकिन 2024 तक के लिए ही क्यों ? | Amit Shah | वनइंडिया हिंदी

English summary

The Bharatiya Janata Party has made a mega plan to woo the Muslim voters for the next Lok Sabha elections. For this, the party will focus on 60 Muslim-dominated Lok Sabha seats and will add 5,000 Muslims to each