BJP ने सभी सांसदों को जारी किया थ्री लाइन व्हिप, शनिवार को सदन में मौजूदगी जरूरी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शुक्रवार को अपने सभी सांसदों को तीन लाइन की व्हिप जारी की है। इसके तहत बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वह लोकसभा में उपस्थित रहें क्योंकि शनिवार को किसी बहुत महत्वपूर्ण संसदीय कार्य पर चर्चा और लोकसभा में पारित करने के लिए समर्थन की जरुरत होगी। बीजेपी ने किसान आंदोलन के बीच सदन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सांसदों को निर्देश यह दिया है। बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही 8 मार्च तक के लिए स्थगित होने के साथ ही आज लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ।

तीन लाइन के व्हिप में बीजेपी ने अपने सांसदों से अनुरोध करते हुए कहा, 'लोकसभा में सभी भाजपा सदस्यों से अनुरोध है कि वे कल सुबह 10 बजे से सदन में सकारात्मक रूप से उपस्थित रहें और संसद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन करें।' ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा 8 मार्च तक स्थगित होने के बाद शनिवार को लोकसभा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। ऐसे में बीजेपी कोई संवोधनिक बिल ला सकती है जिसके लिए सदन में सभी बीजेपी सांसदों की मौजूदगी आवश्यक है। इसी क्रम में शुक्रवार को बीजेपी ने सांसदों को तीन लाइन का व्हीप जारी किया है।

