Municipal Elections: केटीआर राव का भाजपा पर तंज, बोले- चुनाव में BJP के दोस्त ट्रंप भी आ सकते हैं

नई दिल्ली। तेलंगाना में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तेलंगाना में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी के बयान पर पलटवार करते हुए तेलंगाना के मंत्री केटीआर राव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। केटीआर राव ने कहा कि बीजेपी स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करती, उसे राजनीति के लिए बस आदिकालीन, धार्मिक और सांप्रदायिक पर घृणा की बात करना आता है।

केटीआर राव ने आगे कहा, 'भाजपा स्थानीय मुद्दों पर बोलना पसंद नहीं करती। इसलिए वह आदिकालीन, धार्मिक और सांप्रदायिक घृणा की बात करती है। वे अकबर, बाबर और बिन लादेन के बारे में बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि जब हैदराबाद के मतदाता बीजेपी वोटर नहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी बात क्यों करते हैं।' मंत्री ने आगे कहा, ये लोग (भाजपा) भूल गए हैं कि यह 'गली चुनाव' है। दिल्ली से नेता आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता भी आ सकते हैं। ट्रंप साहब भी आ सकते हैं क्योंकि वे उनके दोस्त हैं। हमें सिर्फ हैदराबाद की जनता का आशीर्वाद चाहिए।

These people (BJP) have forgotten that this is 'gali election'. Leaders from Delhi are coming, international leaders might also come. Trump Sahab may also come as he is their friend. We just need blessings of the public of Hyderabad: KTR Rao on Hyderabad Civic Polls. #Telangana https://t.co/dTGJ0Gn3fJ