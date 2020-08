India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। एक विदेशी न्‍यूज पेपर में छपी खबर का हवाला देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुन गांधी ने आरोप लगाया है कि ये दोनों संगठन भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल देश के वोटर्स को प्रभावित करने के लिए भी किया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्विटर पर इस खबर को भी शेयर किया है।

जिस रिपोर्ट का हवाला राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में दिया है उसमें कहा गया है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। दरअसल पिछले दिनों अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल ने फेसबुक के कर्मचारियों के हवाले से एक रिपोर्ट शेयर की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में कई लोगों ऐसे हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।

BJP & RSS control Facebook & Whatsapp in India.

They spread fake news and hatred through it and use it to influence the electorate.

Finally, the American media has come out with the truth about Facebook. pic.twitter.com/Y29uCQjSRP