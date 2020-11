बिहार: कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई हाथापाई, भूपेश बघेल की मौजूदगी में भिड़े MLA और समर्थक

India

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन बाद ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता ही आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि सदाकत आश्रम में चल रही कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे और कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान वहां छत्तीसगढ़ के सीएम और पार्टी नेता भूपेश बघेल भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सारी बहस विधायक दल के नेता बनाने को लेकर शुरु हुआ, जिसके बाद दोनों नेताओं के समर्थक आपस में ही हाथापाई और गाली-गलौज करने लगे।

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि समर्थक आपस में धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान बहस उस समय शुरू हुआ जब विधायक विजय शंकर दुबे को चोर कह दिया। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज यानी शुक्रवार को नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान विजय शंकर दुबे और कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ के समर्थकों को बीच गाली-गलौज और हाथापाई शुरू हो गई।

बैठक में जमकर हुए हंगामें पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 'मुझे हंगामे की जानकारी नहीं है, मैं मामले का संज्ञान लूंगा। दो विधायकों में कोई बड़ी बात नहीं है, आज सीएलपी बैठक में शामिल नहीं हुए, अबिदुर रहमान अस्वस्थ हैं और मनोहर प्रसाद कल हमसे मिले थे, आज वह नहीं आए।'

I am not aware of ruckus, I will take cognizance of the matter. There is no big deal in two MLAs not attending the CLP meeting today, Abidur Rahman is unwell & Manohar Prasad did meet us yesterday, today he didn't come: Madan Mohan Jha, Bihar Congress President https://t.co/92OSj55hlw pic.twitter.com/96a8ZAOb2Q