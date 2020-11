बिहार: गोपालगंज के BJP विधायक पर जानलेवा हमला, दावा- 50 बाइक सवारों ने रोका काफिला, की धक्कामुक्की

India

गोपालगंज: Bihar Assembly Election Second Phase: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और गोपालगंज (Gopalganj) के विधायक मिथिलेश तिवारी (BJP MLA Mithilesh Tiwari) पर जानलेवा हमला हुआ है। इस बात को लेकर मिथिलेश तिवारी धरने पर बैठ गए हैं। मिथिलेश तिवारी का दावा है कि निर्दलीय प्रत्याशी मंजीत सिंह (independent candidate Manjeet Singh) के समर्थकों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। विधायक मिथिलेश तिवारी का कहना है कि जब तक निर्दलीय प्रत्याशी मंजीत सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो धरने से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना उन्होंने डीएम और एसपी को दी है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी डेप्युटी सीएम सुशील मोदी को भी दी है।

BJP विधायक का दावा- 50 बाइक सवारों ने किया हमला

बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने दावा किया है, ''निर्दलीय प्रत्याशी मंजीत सिंह को लेकर उनके पास एक शिकायत आई थी कि वह बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में साड़ी और पैसे बांट रहे थे। जब मैं ये देखने जा रहा था तो तभी लगभग 50 बाइक सवार युवक जो पीले रंग का गमछा लिए हुए थे, आए और हमारे कापिले को रोक दिया और हमारे साथ धक्कामुक्की की गई। मैंने इस बात की शिकायत जिला प्रशासन को फोन कर इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर देखता हूं क्या मामला है। जब मैं अपने समर्थकों से मिलने के लिए रेवतिथ और हकाम गांव के बीच में सड़क से गुजर रहा था तो उसी दौरान लगभग 50 बाइक सवार आए और हमरा काफिला रोक दिया। सभी बाइक सवार ने पीले रंग का गमछा पहना था। उन लोगों ने मेरे साथ धक्कामुक्की की।''

