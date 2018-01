Bigg Boss 11:टीवी अभिनेत्री हिना खान के साथ मॉल में बदसलूकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Bigg Boss 11: Hina Khan's HAIR PULLED by Fans during the MALL task ! | FilmiBeat

मुंबई। अक्सर हम टीवी करेक्टर से अपने आप को जोड़ लेते हैं और इस कदर जोड़ लेते है कि एक काल्पनिक करेक्टर कैसे आपकी पसंद-नापसंद पर हावी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, इसलिए लोग अपने सितारों के लिए जज्बाती भी हो जाते हैं और ये जज्बात कभी-कभी नैतिकता की सीमाएं भी पार कर लेते हैं औऱ ऐसा ही कुछ हुआ टीवी अभिनेत्री हिना खान के साथ, दरअसल इन दिनों कलर्स का लोकप्रिय शो 'बिग बॉस 11' अपने अंतिम दौर में है।

What is this ? Disgusting...feel bad for hina khan 🙈 #biggboss 11 pic.twitter.com/PQoWolo2Xr

This is sick!!

Shilpa fans were shaking hands with Shilpa n one fan pulled hina's hair!!

Disgusting! Shilpa was still busy in shaking hand with fans...Vikas protected Hina!

Such a Gentleman ❤#VikasGuptaFTW #VikasGupta #BB11 @TeamVikasGupta pic.twitter.com/Srw4Z3nmSU