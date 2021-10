प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बताया कमजोर तो भूपेश बघेल बोले- 'जो अपनी सीट भी नहीं जीत सकते उनको...'

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर: राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार (08 अक्टूबर) को लखीमपुर खीरी की घटना को आधार बनाकर कांग्रेस को कमजोर बताया है। प्रशांत किशोर के इस ट्वीट से ये साफ हो गया है कि उनके और कांग्रेस के बीच कुछ ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस से उम्मीद लगाने वालों को निराशा होगी। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक ही ट्वीट में प्रशांत किशोर और तृणमूल कांग्रेस और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने प्रशांत किशोर के बयान का जवाब देते हुए ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हुई उनकी हार की भी याद दिलाई है।

People looking for a “national” alternative based on poaching INC functionaries who can’t win even their own seats is in for a big disappointment.

Unfortunately, to become a national alternative deep-rooted and concerted efforts are needed and there are no quick- fix solutions.