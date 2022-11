'भारत जोड़ो यात्रा....पर पानी फेर दिया', सावरकर के मुद्दे पर संजय राउत का राहुल गांधी पर निशाना

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Sanjay Raut on Rahul Gandhi about V D Savarkar: शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पार्टी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ इसके चलते 'भारत जोड़ो यात्रा' से जो भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई थी और विश्वास जगह रह था, उस सबपर पानी फिर गया है। सावरकर को लेकर कांग्रेस नेता की ओर से महाराष्ट्र में की गई टिप्पणी से शिवसेना का उद्धव गुट बहुत ही बुरा फंस चुका है और उसकी ओर से कहा जा रहा है कि इसके चलते राज्य के विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी की एकता भी संकट में पड़ सकती है।

English summary

Bharat Jodo Yatra:Shiv Sena leader Sanjay Raut has hit back at Rahul Gandhi's comment on Veer Savarkar. He said that by criticizing him, Rahul has ruined the agenda of the yatra