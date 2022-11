Bharat Jodo Yatra में शामिल हुए वेटरन अभिनेता अमोल पालेकर, हाथ पकड़कर साथ चले राहुल गांधी

India

oi-Pallavi Kumari

Bharat Jodo Yatra Amol Palekar: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बॉलीवुड और टीवी कलाकारों का भी समर्थन मिल रहा है। रविवार (20 नवंबर) को भारत जोड़ो यात्रा में वेटरन अभिनेता अमोल पालेकर शामिल हुए। अमोल पालेकर के साथ उनकी पत्नी और निर्देशक, लेखिका संध्या गोखले भी शामिल हुईं। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 74वां दिन है। कांग्रेस ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी के साथ अमोल पालेकर और उनकी पत्नी की तस्वीर शेयर कर इस बात की जानकारी दी।

कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, ''देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसका निर्वहन करने के लिए आज प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर जी अपनी पत्नी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। देश की आवाज बुलंद करने के लिए आपका धन्यवाद।''

Director and writer, Sandhya Gokhale joined the Yatra today along with her husband renowned actor-director Amol Palekar.

Citizens with the intent to bring a change are coming together from all walks of life.#BharatJodoYatra pic.twitter.com/vBt8ZHLQzO