भारत जोड़ो यात्रा: BJP का दावा, कहा-'Actors को पैसे देते हैं राहुल'-कांग्रेस बोली-'भाजपा ऐसा करती है हम नहीं?'

पार्टी को मजबूती देने के लिए कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। इस वक्त यात्रा महाराष्ट्र में है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी से कई सेलिब्रेटी भी जुड़ते हैं। अब तक यात्रा से पूजा भट्ट, सुशांत सिंह, अमोल पालेकर, रिया सेन, रश्मि देसाई सहित कई नेता जुड़ चुके हैं। लेकिन अब इसको लेकर भाजपा के कई नेताओं और अमित मालवीय राणे की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। राणे की तरफ से कहा गया है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने और चलने के लिए अभिनेताओं को कांग्रेस की तरफ से भुगतान किया गया जाता है। उन्होंने बिना नाम वाला एक फार्वर्डेड Whats app मैसेज भी शेयर किया है और कहा कि जब यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंचेगी, तब और अभिनेता भी इससे जुड़ेंगे। इसकी लिस्ट पहले से ही तैयार है।

Other than refurbishing Rahul Gandhi’s credential as a leader, all that his Yatra has achieved is enable rise of a self serving coterie around him, which is doing more harm by this kind of paid PR.

But who are these people willing to associate with Rahul even for some money? 🤷‍♂️ https://t.co/5eRSMpAUso