भारत बंद: संजय राउत का PM मोदी पर निशाना, अगर दिल है तो किसानों से जाकर खुद बात करें

India

oi-Kapil Tiwari

मुंबई। किसानों के भारत बंद को महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना का भी समर्थन मिला हुआ है। शिवसेना के अलावा देश की करीब 18-20 पार्टियों ने किसानों के 'भारत बंद' को समर्थन दिया है। किसान आंदोलन को लेकर पूरा विपक्ष इस वक्त केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के पास अगर दिल है तो वो खुद जाकर किसानों से बात करें।

किसान आंदोलन को लेकर ना हो राजनीति- संजय राउत

संजय राउत ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा है ये कोई पॉलिटिकल बंद नहीं है, इसलिए किसानों के आंदोलन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संजय राउत ने कहा हैं, "यह कोई पॉलिटिकल बंद नहीं है, यह हमारे सेंटिमेंट हैं। दिल्ली में चल रहा किसानों का आंदोलन किसी राजनीतिक झंडे के साथ नहीं हो रहा है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ एकजुट होकर खड़े रहें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। किसान आंदोलन को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।"

If the Government has a heart, be it the Home Minister or the Prime Minister, they themselves will go & talk to them (farmers): Sanjay Raut, Shiv Sena#BharatBandh https://t.co/Qm5RJOXBK6