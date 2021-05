India

oi-Bhavna Pandey

बेंगलुरु, 11 मई। डाक्‍टरों को ऐसे ही नहीं धरती का भगवान का कहा जाता है, बेंगलुरु के प्राइवेट अस्‍पताल के डाक्‍टरों ने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। जिसके बाद लोग डाक्‍टरों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बेंगलुरु के रेनबो चिल्‍ड्रेन हॉस्पिटल में एक बहुत ही अचंभित करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, अस्‍पताल में एक ऐसे बच्‍चे का जन्‍म हुआ जो जन्‍म के बाद न तो सांस ले रहा था और ना ही उनकी धड़कन चल रही थी लेकिन डाक्‍टरों ने उसका समय रहते इलाज कर उसकी जान बचा ली।

English summary

At the time of birth, the newborn's breath was neither heartbeat nor doctors saved lives by cooling therapy; First breath after 11 minutes