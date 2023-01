BBC Documentary: क्यों भारत में अपना एजेंडा चला पाते हैं विदेशी राजनयिक ?

पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पीछे दो दशक पुराने एक ब्रिटिश राजनयिक की कथित जांच बताई जा रही है। दरअसल, यह एक तरह की कमजोरी हो सकती है कि विदेशी राजनयिकों को यहां शायद कुछ ज्यादा ही छूट मिल जाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की मंशा चाहे जो भी हो और चाहे इस मामले में किसी के भी इशारे पर काम किया गया हो। लेकिन, सवाल है कि इसके लिए जिस हथकंडे का इस्तेमाल हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है? अगर इसकी वजह तलाशेंगे तो अपने देश में ही ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती रही हैं, जिसके चलते इन एजेंडावादियों को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का हौसला मिल जाता है। अगर हम टटोलेंगे तो पाएंगे कि अपने देश में ही कुछ ऐसी कमजोर नसें रही हैं, जिनका फायदा विदेशी एजेंसियां उठा लेती हैं और वो अपने घरेलू परेशानियों से ध्यान भटकाने के लिए भारत-विरोधी नरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं।

