भारत में अवैध कारोबार चलाने वाले 20 बांग्लादेशी गिरफ्तार, गोवा के सीएम ने गृहमंत्रालय को कराया अवगत

नई दिल्ली, 25 सितंबर। अवैध कारोबार चलाने वाले 20 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गोवा में गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों की राज्य में तलाश की जाए जो अवैध रूप से रहकर गोवा में ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। सीएम सावंत ने कहा कि ऐसे लोगों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। मामले से केंद्रीय गृहमंत्रालय को अवगत करा दिया गया है।

पिछले दिनों ने गोवा में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध कारोबार को लेकर खबरें थीं। जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से खुद स्थिति साफ की है। राज्य में शासन ने अधिकारियों को अवैध कारोबार में संलिप्त विदेशी नागरिकों को लेकर जांच तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। गोवा के अलग-अलग हिस्सों में अवैध कारोबार चलाने वाले 20 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

