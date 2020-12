असम: BTC चुनाव नतीजों से पीएम मोदी गदगद, ट्वीट कर BJP और यूपीपीएल को दी बधाई

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव परिणामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दल यूपीपीएल को जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने रविवार को ट्वीट कर कहा, 'एनडीए पूर्वोत्तर के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। मैं हमारे सहयोगी यूपीपीएल और भाजपा असम को असम बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए बधाई देता हूं।'

असम में हुए बीटीसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी के प्रदर्शन से पार्टी के दिग्गज नेता गदहद हैं। रविवार को चुनाव नतीजे आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपीपीएल और भाजपा के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने नतीजों पर खुशी जाहित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों ने पीएम मोदी के विकसित नॉर्थ ईस्ट के संकल्प पर भरोसा जताया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के कार्यभार संभालने के बाद अमित शाह ने असम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किया था।

NDA is committed to serving the people of the Northeast. I congratulate our ally UPPL and BJP Assam for securing a majority in the Assam Bodoland Territorial Council (BTC) election, tweets Prime Minister Narendra Modi

(file pic) https://t.co/zbrP9L9GZV pic.twitter.com/ui9YB7pgSV