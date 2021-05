कोहली कर रहे थे चैट सेशन, तभी बीवी ने पूछा- विराट, कहां है मेरा हेडफोन? जानिए आगे क्या हुआ?

India

मुंबई, 31 मई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड हसीना अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक हैं। हाल ही में विराट कोहली ने इंस्‍टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन होस्ट किया था, जिसमें ऐसा कुछ हुआ, जिसकी उम्मीद खुद कोहली को भी नहीं होगी। दरअसल इस सेशन में सबसे अंतिम सवाल उनकी पत्नी अनुष्का ने ही पूछा, जो कि लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया।

Virat Kohli was answering fan questions on Instagram when his wife and actor Anushka Sharma barged in with her own question. here is the Question, Please have a look.