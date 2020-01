अनुराग ठाकुर के 'देश के गद्दारों को...' बयान पर ओवैसी ने किया पलटवार, कहा- अब ठाकुर कहेंगे कि...

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से दिल्ली में एक चुनावी रैली के दौरान विवादित नारे लगवाए उसके बाद उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही हैं। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की है तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम के मुखिया और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उनपर तीखा हमला किया है। अनुराग ठाकुर पर हमला करते हुए ओवैसी ने उन्हें अनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि इनका काम अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है लेकिन ये हिटलर के वित्त मंत्री की तरह से काम कर रहे हैं।

Thakur’s day job is to fix an economy that is reaching record-breaking lows everyday

But here he is, behaving like Hitler’s Finance Minister Walther Funk, who was later tried & punished for war crimes

Maybe next Thakur will say ‘kitne aadmi the’ & SAHEB will be mighty pleased https://t.co/Skb3kA1yll